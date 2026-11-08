Gattuso: "Bisogna riuscire a mantenere l'entusiasmo e la voglia..."
"Dobbiamo avere coraggio, non preoccuparsi della velocità..."
Le parole di Gattuso
Prima del match di oggi contro il Napoli, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
L'intervista
Bisogna riuscire a mantenere l'entusiasmo e la voglia. La classifica non si vede. Oggi è una partita difficilissima, vengono da un periodo negativo ma hanno qualità. Per noi è una grande prova. Dobbiamo avere coraggio, non preoccuparsi della velocità, se fanno blocco difensivo bisogna stare attenti alle ripartenza. Dobbiamo pensare a noi stessi, fargli fare fatica. La partita dobbiamo metterla su questo piano e non dobbiamo subire gli eventi.
Pinamonti?
Non deve pensare alla pressione, deve metterci entusiasmo. Ci deve aiutare, sta bene fisicamente, l'abbiamo perso per 4-5 giorni, ma sta migliorando tantissimo.