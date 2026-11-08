Gattuso: "Bisogna riuscire a mantenere l'entusiasmo e la voglia..."

Prima del match di oggi contro il Napoli, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Bisogna riuscire a mantenere l'entusiasmo e la voglia. La classifica non si vede. Oggi è una partita difficilissima, vengono da un periodo negativo ma hanno qualità. Per noi è una grande prova. Dobbiamo avere coraggio, non preoccuparsi della velocità, se fanno blocco difensivo bisogna stare attenti alle ripartenza. Dobbiamo pensare a noi stessi, fargli fare fatica. La partita dobbiamo metterla su questo piano e non dobbiamo subire gli eventi.