Pinamonti: "Quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare..."
"I nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale..."
Le parole di Pinamonti
Nel pre partita, Pinamonti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style.
L'intervista
Siamo pronti per fare una grande partita.
Sui tifosi
Sicuramente non posso nascondere che quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare. I nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale, siamo pronti per dare tutto per loro.
Come stai?
Sto bene, sono pronto per dare tutto per la squadra e per il mister.
L'intervista a Dazn
Ci hanno trasmesso tantissima energia i tifosi, è stata un'accoglienza che non ho mai avuto in carriera. Ci ho pensato ieri sera in hotel prima di andare a dormire. Tutti i giocatori si allenano per avere queste occasioni, sto dando tutto per questa squadra e per il mister.
Su Gattuso: penso che valga anche per gli altri, c'è un clima sereno grazie al mister che sta attorno a tanti dettagli per farci stare bene e noi siamo disposti a tutto per lui.