Pinamonti: "Quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare..."

Nel pre partita, Pinamonti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style.

Sicuramente non posso nascondere che quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare. I nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale, siamo pronti per dare tutto per loro.

Sto bene, sono pronto per dare tutto per la squadra e per il mister.

Ci hanno trasmesso tantissima energia i tifosi, è stata un'accoglienza che non ho mai avuto in carriera. Ci ho pensato ieri sera in hotel prima di andare a dormire. Tutti i giocatori si allenano per avere queste occasioni, sto dando tutto per questa squadra e per il mister.

Su Gattuso: penso che valga anche per gli altri, c'è un clima sereno grazie al mister che sta attorno a tanti dettagli per farci stare bene e noi siamo disposti a tutto per lui.