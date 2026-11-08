Pinamonti: "Quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare..."

"I nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale..."

Alisia Cerqua /
fraioli
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Le parole di Pinamonti

Nel pre partita, Pinamonti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style.

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L'intervista

Siamo pronti per fare una grande partita.

Sui tifosi

Sicuramente non posso nascondere che quello che abbiamo vissuto ieri prima di partire è qualcosa di spettacolare. I nostri tifosi ci hanno dato una carica fuori dal normale, siamo pronti per dare tutto per loro. 

Come stai?

Sto bene, sono pronto per dare tutto per la squadra e per il mister.

L'intervista a Dazn

Ci hanno trasmesso tantissima energia i tifosi, è stata un'accoglienza che non ho mai avuto in carriera. Ci ho pensato ieri sera in hotel prima di andare a dormire. Tutti i giocatori si allenano per avere queste occasioni, sto dando tutto per questa squadra e per il mister. 

Su Gattuso: penso che valga anche per gli altri, c'è un clima sereno grazie al mister che sta attorno a tanti dettagli per farci stare bene e noi siamo disposti a tutto per lui. 

 

 

 

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