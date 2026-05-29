Pino Insegno: "Il popolo laziale è unito nella disperazione. Terrificante non avere la soluzione. Dobbiamo..."

Nel corso della trasmissione “Sei volte buongiorno” in onda su Radiosei è intervenuto questa mattina il conduttore Pino Insegno, notoriamente grande tifoso biancoceleste. Il doppiatore ha commentato il momento complicato della Lazio.

Quello che voglio è ciò che vogliamo tutti. Il presidente tempo fa ha detto che non sa chi sia Paradiso, o che siamo str****: mi sono detto che magari Shakespeare lo conosce così mi sono lanciato in questo monologo.

Anche con il gruppo del tifo organizzato stiamo facendo cose educate, fare muro contro muro non ha senso. Se qualcuno non sa che il calcio è amore e passione non puoi convincerlo del contrario . È molto dura.

Per me si deve continuare, cercando di far capire che al negozio si mangia male. Se mangi male e alla lunga smetti di andarci, la proprietà deve cambiare qualcosa o gestione.

Non andare lo stadio è come avere Sharon Stone dentro casa e pensare di non rientrare e andare a prendere un caffè al bar.