Ag. Mandas: "È stato sfortunato, ma decidono gli allenatori…"
Ai microfoni di DoppioPasso Podcast è intervenuto Diego Tavano, agente di Christos Mandas, che ha commentato la situazione del portiere greco
Ai microfoni di DoppioPasso Podcast è intervenuto Diego Tavano, agente di Christos Mandas, che ha commentato la situazione del portiere greco.
Le parole dell'agente di Mandas
Mandas è stato sfortunato, non ha mai trovato l'attimo 'alla Motta'. Ha fatto tanto bene lo scorso anno, doveva ripartire lui ma è cambiato allenatore (Sarri, ndr.) che l'ha rimandato indietro nelle gerarchie. Questo è stato un bel down dopo il bellissimo up.
Sulla scelta di Sarri
Probabilmente meritava di continuare per il suo percorso di crescita e aveva anche una sua logica: il portiere più giovane, anche per il mercato, per valorizzarlo. Ma poi che gli vogliamo dire a Sarri? È giusto che gestisca la sua squadra, decidono gli allenatori. Massimo rispetto, è andata così. Gli 'up and down' comunque esistono e bisogna saperli gestire.