Ag. Mandas: "È stato sfortunato, ma decidono gli allenatori…"

Ai microfoni di DoppioPasso Podcast è intervenuto Diego Tavano, agente di Christos Mandas, che ha commentato la situazione del portiere greco.

Mandas è stato sfortunato, non ha mai trovato l'attimo 'alla Motta'. Ha fatto tanto bene lo scorso anno, doveva ripartire lui ma è cambiato allenatore (Sarri, ndr.) che l'ha rimandato indietro nelle gerarchie. Questo è stato un bel down dopo il bellissimo up.