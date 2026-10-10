Lazio, il punto dall'infermeria: ecco le condizioni dei biancocelesti infortunati

La società biancoceleste ha rilasciato una nota per comunicare le condizioni dei biancocelesti Marusic, Rovella, Cancellieri e Gudmundsson in vista dell'incontro Lazio-Monza.

Adam Marusic prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana.

Nicolò Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incremento dell'intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale.