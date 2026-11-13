Lotito e Fabiani vogliono blindare Gattuso, ma il tecnico pretende garanzie sul mercato

Approfittando della sosta, a Formello è tempo di programmare il futuro. La dirigenza laziale si muove per consolidare il progetto, convinta dal lavoro di Gattuso dopo un avvio di stagione straordinario che vede attualmente i biancocelesti al primo posto in classifica.

Pensiero per lo staff

Stando a quanto rivelato oggi da Il Messaggero, Lotito e Fabiani si sono mossi per blindare Gennaro Gattuso prolungando l'accordo fino al 2029. L'attuale intesa estiva prevede 1,2 milioni di euro con opzione legata al piazzamento fino al 2028. Nonostante le sirene dei top club d'Europa, Gattuso non brama ritocchi personali, concentrandosi piuttosto sui suoi collaboratori: i circa 700 mila euro complessivi suddivisi tra i nove membri dello staff appaiono infatti insufficienti rispetto ai meriti e ai traguardi raggiunti finora.

Garanzie per gennaio

Prima di firmare il rinnovo a gennaio, il tecnico vuole risposte chiare sul mercato e sulle reali possibilità d'azione della società, che deve prima sistemare i conti in bilancio entro il 30 novembre. Lotito e Fabiani hanno promesso che nessun big partirà a gennaio, neanche di fronte a offerte pazzesche, ma l'allenatore prima di crederci vuole vedere fatti concreti.