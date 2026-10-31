Milan-Inter 3-1: Moreira firma un gol e due assist nel derby

Il Milan batte l’Inter 3-1 nel derby di Halloween. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Pulisic e Rabiot segnano nei primi dieci minuti, Bastoni accorcia e Moreira firma la terza rete rossonera prima dell’intervallo. La squadra di Ruben Amorim sale a 21 punti, quattro in meno dell’Inter, che potrebbe essere staccata dalla Lazio nella gara in programma il giorno seguente.

Tre gol rossoneri nel primo tempo

Moreira è il protagonista della vittoria del Milan, efficace nelle ripartenze contro un’Inter in difficoltà all’avvio e meno incisiva dopo il riposo. Cristian Chivu schiera i nerazzurri con il 3-4-2-1: Thuram è l’unica punta, sostenuto da Sucic e Diouf. Il francese resta però isolato, mentre i rossoneri prendono subito l’iniziativa.

Al 4’ Moreira supera Carlos Augusto e mette il pallone in area. Pulisic lo colpisce di testa e porta avanti il Milan. Per l’Inter è l’ottava partita stagionale cominciata con uno svantaggio. Al 10’ arriva anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Rabiot deposita in rete approfittando degli errori della difesa e di Josep Martinez, schierato al posto dell’influenzato Provedel.

I nerazzurri cercano una risposta sui calci piazzati. Carlos Augusto si rende pericoloso e al 22’ l’Inter accorcia: Akanji fa da sponda su calcio d’angolo, Bastoni conclude in gol. La squadra di Chivu prende poi il controllo della partita e spinge alla ricerca del pareggio. Maignan respinge il tentativo di Calhanoglu e interviene anche su Spence.

Al 43’ il Milan colpisce ancora. Moreira calcia una punizione che attraversa la barriera apertasi davanti a lui; Martinez parte in ritardo e viene sorpreso dalla traiettoria. Il primo tempo si chiude così sul 3-1.

Chivu riparte senza sostituzioni e conferma il 3-4-2-1. Thuram rimane isolato, mentre l’Inter perde la spinta mostrata prima dell’intervallo. Carlos Augusto prova a rendersi pericoloso con un colpo di testa in tuffo. I cambi che portano Dimarco e le soluzioni offensive con Pio Esposito e Bonny ai lati di Thuram arrivano soltanto nel finale: restano dieci minuti, più il recupero. Il Milan si protegge senza correre rischi rilevanti e costruisce un’occasione con Cissé. Per Amorim è una vittoria nella sua prima stracittadina di Serie A.

Formazioni, sostituzioni e marcatori

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira (44’ st Terracciano), Musah (37’ st Jashari), Modric, Diawara (37’ st Bartesaghi); Rabiot, Pulisic (37’ st Cissé); Gonçalo Ramos (44’ st Hutchinson). A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupiñán, Comotto, Vladimirov, Ossola, Perera, Menon, Vos, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

Inter (3-4-2-1): J. Martinez; Bisseck (36’ st Bonny), Akanji, Bastoni (36’ st Esposito); Spence, Barella (36’ st Dimarco), Calhanoglu (27’ st Zielinski), Carlos Augusto; Diouf (27’ st Mkhitaryan), Sucic; Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Marcatori: 4’ Pulisic (M), 10’ Rabiot (M), 22’ Bastoni (I), 43’ Moreira (M). Ammoniti: De Winter (M), Moreira (M), Carlos Augusto (I).

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