Lazio-Mantova, flop per i biancocelestu: la moviola dei quotidiani. Volano insufficienze
I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alle prestazioni della rosa biancoceleste nella sfida contro il Mantova dei 32esimi di Coppa Italia
I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alle prestazioni della rosa biancoceleste nella sfida contro il Mantova dei 32esimi di Coppa Italia che ha visto avanzare la squadra avversaria
Le pagelle dei quotidiani
La Gazzetta dello Sport
Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5
Il Messaggero
Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 4
Corriere della Sera
Mandas 4.5; Marusic 5, Doekhi 5, Provstgaard 5.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 4.5; Cancellieri 4.5 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 4.5
Corriere dello Sport
Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5
Il Tempo
Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 4.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5.5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4.5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4.5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 4), Zaccagni 4. Gattuso 5
Tuttosport
Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5