Lazio-Mantova, flop per i biancocelestu: la moviola dei quotidiani. Volano insufficienze

I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alle prestazioni della rosa biancoceleste nella sfida contro il Mantova dei 32esimi di Coppa Italia

Michelle De Angelis /
Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle inerenti alle prestazioni della rosa biancoceleste nella sfida contro il Mantova dei 32esimi di Coppa Italia  che ha visto avanzare la squadra avversaria

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Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport 

Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5

Il Messaggero 

Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 4

Corriere della Sera

Mandas 4.5; Marusic 5, Doekhi 5, Provstgaard 5.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 4.5; Cancellieri 4.5 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 4.5

Corriere dello Sport 

Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5

Il Tempo 

Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 4.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5.5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4.5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4.5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 4), Zaccagni 4. Gattuso 5

Tuttosport 

Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5

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