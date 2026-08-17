Gila: "Arrivare qua per me significa realizzare un sogno. Lazio? Ho dato un ottimo rendimento"

Mario Gila ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale si è soffermato sul suo arrivo al Milan e il suo passato alla Lazio

L'intervista a Mario Gila

Ho vissuto un mese strano, particolare. Purtroppo mi è già capitato di farmi male durante la preparazione. Due anni fa ho passato due mesi infortunato alla Lazio e mi era capitato anche negli anni precedenti... Mi sento meglio e sono molto contento perché la squadra ha un’energia positiva. Quando sono entrato in campo mi sono sentito bene con tutti e penso che questo mi abbia aiutato.

Arrivare qua per me significa realizzare un po’ un sogno. Fin da bambino, come tutti, pensavo di diventare un giocatore, però arrivare a questi livelli... non è facile. Quindi è un sogno. Adesso cerco di essere positivo, di integrarmi velocemente, di parlare con tutti i compagni. Sono molto contento di essere al Milan. Abbiamo una bella squadra e, anche se non so cosa voglia fare la società fino alla fine del mercato, sono convinto che il nostro è un gruppo competitivo.