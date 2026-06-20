Peruzzi torna alla Lazio? Avviati i primi contatti con Lotito

In un clima di tensione e di frattura ormai insanabile con la tifoseria, la prima ipotesi per risanare una situazione sempre più complessa è il ritorno di personalità che hanno scritto la storia della Lazio.

Lazio, idea Peruzzi all'orizzonte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe emersa l’idea di un ritorno alla Lazio di Angelo Peruzzi, con il quale sarebbe stato già avviato un sondaggio esplorativo e un primo vero contatto.

L’ex portiere ha infatti ricoperto dal 2016 al 2021 il ruolo di club manager a Formello prima di dimettersi e, a distanza di cinque anni, potrebbe fare ritorno nella società biancoceleste.

Al momento, l’ex giocatore starebbe riflettendo, ma molto dipenderà dal presidente Lotito che, dal canto suo, dovrà cercare di convincerlo e soprattutto presentargli un progetto e obiettivi chiari per la prossima stagione, ammesso che ce ne siano. Chiaramente il ritorno di Peruzzi alla Lazio consentirebbe anche di riformare la coppia mondiale con Gennaro Gattuso, garantendogli un supporto non secondario.