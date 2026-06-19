Igor Protti è morto, il commovente addio di Beppe Signori sui social

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, ex attaccante che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tifosi e compagni di squadra.

Tra i messaggi più toccanti arrivati nelle ultime ore c'è quello di Beppe Signori, che attraverso i social ha voluto salutare l'amico con parole cariche di emozione e affetto.

Un ricordo intenso, che racconta non solo il legame nato sul campo, ma anche un'amicizia rimasta viva negli anni, fatta di telefonate, risate e momenti condivisi.

Il messaggio di Beppe Signori per Igor Protti

L'ex bomber ha affidato ai social il proprio pensiero, ricordando il rapporto speciale costruito con Protti nel corso della loro carriera.

"Oggi il calcio ha perso un grande uomo e io ho perso un grande amico."

Parole che aprono un messaggio ricco di emozione, nel quale Signori ripercorre i momenti vissuti insieme, tra allenamenti, sacrifici, gol e sogni condivisi.

L'ultimo ricordo tra amicizia e calcio

Nel suo saluto, Signori ha ricordato il sorriso e il carattere dell'amico, sottolineando quanto fosse importante anche fuori dal rettangolo di gioco.

"Insieme abbiamo corso, sudato, segnato e sognato. Tu con quel sorriso da guerriero e quel cuore enorme che illuminava lo spogliatoio."

L'ex attaccante ha poi rivelato di aver parlato con Protti al telefono pochi giorni fa, confessando di non riuscire ad accettare l'idea che non ci saranno più quelle lunghe conversazioni e quei momenti di condivisione.

"Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, e non voglio credere che non ci saranno più quelle chiacchierate infinite, quelle risate e quei gol da festeggiare insieme."

Il messaggio si conclude con un ultimo, sentito saluto:

"Riposa in pace, amico mio. Ti porterò sempre nel cuore, come ai tempi in cui eravamo invincibili. Un abbraccio forte ovunque tu sia."