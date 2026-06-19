Addio a Protti, il cordoglio della Lazio

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, attaccante biancoceleste dal 1996 al 1997, autentico baluardo di tenacia e passione.

Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia.

In questo momento di profondo dolore, il Club si stringe con affetto intorno alla famiglia.



Queste le parole apparse sul sito ufficiale della Lazio