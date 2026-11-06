Lazio a Napoli, 900 biglietti venduti nonostante le restrizioni

Sono 900 i biglietti acquistati dai tifosi della Lazio per la trasferta di domenica al Maradona. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Il settore ospiti comincia a riempirsi nonostante le limitazioni alla vendita. Restano poco meno di 1.600 posti disponibili, ma arrivare a un altro tutto esaurito sarà complicato.

I posti ancora disponibili al Maradona

Il dato dei 900 tagliandi venduti lascia ancora una parte del settore ospiti libera. La possibilità di acquistare un biglietto, però, è ridotta dalle restrizioni previste per la partita, come riferisce Il Corriere dello Sport.

Il divieto per i residenti nel Lazio

La vendita è vietata a tutti i residenti nella Regione Lazio, compresi quelli in possesso della tessera del tifoso. Il provvedimento restringe sensibilmente la platea dei potenziali acquirenti.

Le prime trasferte avevano visto un seguito continuo, fino agli oltre 10.000 laziali presenti a Reggio Emilia. Al Maradona il numero dei sostenitori sarà inevitabilmente più basso, ma la squadra non sarà completamente sola.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Quando chiude la vendita dei biglietti