L’addio di Federico Chiesa al Liverpool a gennaio è quotato 1,75 da Planetwin365 e Better. Secondo quanto riportato da Agipronews, Secondo le indiscrezioni, la Lazio sarebbe interessata all’esterno azzurro per rinforzarsi nel mercato invernale e continuare a occupare le zone alte della classifica di Serie A. Le quote sono riportate da Agipronews.

Le quote sull’addio a gennaio

Per i betting analyst dei due operatori, la partenza di Chiesa dal Liverpool nella sessione invernale è proposta a 1,75. La valutazione riguarda l’eventuale addio ai Reds, non un trasferimento già definito alla Lazio.

Chiesa e il rapporto con il Liverpool

L’esterno, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana, è alla terza stagione al Liverpool. Il feeling con i Reds non è mai sbocciato e, secondo la fonte, la situazione non è migliorata neppure con il nuovo allenatore Iraola.

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