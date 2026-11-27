Massimo Ambrosini presenta Torino-Lazio come la prima sfida in panchina tra i suoi ex compagni Ignazio Abate e Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da La Stampa, La partita del 28 novembre 2026, allo stadio Grande Torino, mette di fronte i granata in cerca di rivincita e i biancocelesti, primi in classifica e ancora imbattuti.

Ripensando al Milan dello scudetto 2010/11, Ambrosini racconta che si aspettava di vedere Gattuso allenatore, mentre Abate lo aveva sorpreso per la curiosità e l’applicazione mostrate nello studio del gioco: «Ero quasi sicuro che Rino sarebbe diventato un allenatore, Ignazio un po’ meno. È sempre stato un grande entusiasta e una persona positiva, ma non lo facevo così curioso e applicato dal punto di vista teorico». Di quella squadra sono diventati tecnici anche Nesta, Inzaghi, Seedorf, Oddo e Pirlo.

Torino-Lazio, la partita secondo Ambrosini

Commentatore di Dazn, che trasmetterà l’incontro, Ambrosini si aspetta una prova coraggiosa dal Torino. Giocando in casa, i granata possono cercare una svolta senza lasciarsi intimidire dalla capolista. La Lazio, invece, dovrebbe continuare ad attaccare con molti uomini, senza modificare la propria idea di gioco in base all’avversario.

«Il Toro deve fare una partita coraggiosa perché gioca in casa e può dare una svolta, quindi mi aspetto una prova gagliarda da parte di una squadra che non si spaventerà di affrontare la capolista. La Lazio, invece, giocherà come sempre: vorrà fare la partita, attaccando con tanti uomini. Rino ha già fatto vedere che cambiano gli avversari, ma non la sua idea di calcio», dice Ambrosini.

Quanto a una possibile carriera personale in panchina, la risposta dell’ex centrocampista è netta e scherzosa: «No, non mi avranno mai (ride, ndr). Sto bene così».

Gattuso e la Lazio capolista imbattuta

Per Ambrosini, il primato della Lazio si lega alle capacità di Gattuso e al lavoro svolto su una base già solida. L’ex capitano rossonero ricorda il calcio espresso dalle squadre allenate da Rino al Milan e al Napoli, distinguendo da quelle esperienze la parentesi in Nazionale, che considera particolare anche per i giocatori a disposizione.

«Rino lo conosco bene e conosco la capacità che ha di far giocare le proprie squadre. Al di là della Nazionale, una parentesi molto particolare anche per gli uomini che aveva a disposizione, Milan e Napoli giocavano un bel calcio con lui. È la sua storia che lo racconta e se la gente ha la memoria corta... Poi da lì a pensare che una squadra nella situazione in cui era la Lazio, con tutto quello che gli gira intorno, potesse fare questo tipo di percorso... Non se lo aspettava neanche lui, ma è giusto che sia primo per quel che sta facendo in campo», osserva Ambrosini.

Alla base del rendimento biancoceleste indica l’empatia costruita dal tecnico e i principi di gioco: «C’era una base solida, ma l’empatia creata da Gattuso e i principi di gioco hanno fatto la differenza». Il lavoro sulla fiducia, secondo Ambrosini, ha inciso anche sulla crescita dei singoli.

«La testa è fondamentale, ma non basta. Gattuso ha saputo tirare fuori il meglio da Isaksen, Frattesi o Taylor perché ha dato le conoscenze giuste per farli sentire in fiducia: così riesci a sfruttare il potenziale tecnico e atletico di ognuno», spiega.

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