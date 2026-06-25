Ufficiale: Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria

L'ufficialità

Come riportato dal'U.C.Sampdoria, Bernardo Corradi è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra. Durante la sua carriera da calciatore, ha vestito la maglia della Lazio conquistando la Coppa Italia 2003-2004, nella cui finale di ritorno ha segnato una rete alla Juventus. Ha poi intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, la carriera di allenatore, prima come assistente tecnico e poi come responsabile delle nazionali giovanili italiane.

Il comunicato e le parole del mister

“L'U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra". Corradi aggiunge: “Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club cosí importante è fonte di grande entusiasmo”.