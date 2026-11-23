Frattesi, l’amore per la Lazio e la Supercoppa contro l’Inter
Il centrocampista ritrova Gattuso dopo la Nazionale: il 22 dicembre a San Siro affronterà la sua ex squadra.
Per Il Messaggero, l’amore di Davide Frattesi per la Lazio e la felicità di essere tornato a casa sono tali da rendere difficile immaginare che possa cedere a nuove tentazioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il centrocampista nutre anche una stima sincera per Gattuso, che in Nazionale lo considerava unico e indispensabile.
Il legame con la Lazio e la stima per Gattuso
Lo stesso giudizio su Frattesi era condiviso da Mancini. Con lui il centrocampista esordì in Nazionale contro la Germania il 4 giugno 2022.
Il bisogno di sentirsi importante e la sfida all’Inter
Frattesi aveva bisogno di sentirsi importante, un numero uno e non un numero dodici: è così che, secondo il quotidiano, lo consideravano Simone Inzaghi e Chivu. Il prossimo obiettivo è conquistare la Supercoppa il 22 dicembre a San Siro, proprio contro l’Inter.