Per Il Messaggero, l’amore di Davide Frattesi per la Lazio e la felicità di essere tornato a casa sono tali da rendere difficile immaginare che possa cedere a nuove tentazioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il centrocampista nutre anche una stima sincera per Gattuso, che in Nazionale lo considerava unico e indispensabile.

Il legame con la Lazio e la stima per Gattuso

Lo stesso giudizio su Frattesi era condiviso da Mancini. Con lui il centrocampista esordì in Nazionale contro la Germania il 4 giugno 2022.

Il bisogno di sentirsi importante e la sfida all’Inter

Frattesi aveva bisogno di sentirsi importante, un numero uno e non un numero dodici: è così che, secondo il quotidiano, lo consideravano Simone Inzaghi e Chivu. Il prossimo obiettivo è conquistare la Supercoppa il 22 dicembre a San Siro, proprio contro l’Inter.

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