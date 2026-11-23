Zaccagni con gli scarpini al Fersini: la Lazio lo aspetta a Torino
Il capitano svolge lavoro individuale dopo lo stiramento al quadricipite rimediato contro il Parma.
Mattia Zaccagni ha lavorato al Fersini con gli scarpini ai piedi e punta ancora alla panchina nella trasferta della Lazio a Torino, in programma sabato alle 18. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il capitano prosegue il recupero dall’infortunio e vuole accelerare, nonostante il dolore.
Gattuso al Fersini per la Primavera e Zaccagni
Domenica Gattuso ha seguito a bordocampo la Primavera insieme al vice Riccio e a Zaccagni. I biancocelesti sono stati battuti 1-0 dal Milan. Presente anche Belahyane.
Per il tecnico è stata l’occasione di osservare nuovi talenti, oltre a Federico Serra, ormai stabilmente in prima squadra. Gattuso ha potuto seguire da vicino anche il percorso di recupero del capitano, arrivato al campo con gli scarpini.
Il recupero e l’obiettivo Torino
Lo stiramento al quadricipite rimediato contro il Parma, complicato dall’edema provocato dalla forte contusione, ha rallentato il rientro completo di Zaccagni in gruppo. Mattia continua a puntare alla panchina per la gara di sabato a Torino.
Intanto svolge lavoro individuale, in attesa della ripresa prevista per domani e di un possibile conto alla rovescia verso il rientro. Il capitano non intende arrendersi al dolore.