Mattia Zaccagni ha lavorato al Fersini con gli scarpini ai piedi e punta ancora alla panchina nella trasferta della Lazio a Torino, in programma sabato alle 18. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il capitano prosegue il recupero dall’infortunio e vuole accelerare, nonostante il dolore.

Gattuso al Fersini per la Primavera e Zaccagni

Domenica Gattuso ha seguito a bordocampo la Primavera insieme al vice Riccio e a Zaccagni. I biancocelesti sono stati battuti 1-0 dal Milan. Presente anche Belahyane.

Per il tecnico è stata l’occasione di osservare nuovi talenti, oltre a Federico Serra, ormai stabilmente in prima squadra. Gattuso ha potuto seguire da vicino anche il percorso di recupero del capitano, arrivato al campo con gli scarpini.

Il recupero e l’obiettivo Torino

Lo stiramento al quadricipite rimediato contro il Parma, complicato dall’edema provocato dalla forte contusione, ha rallentato il rientro completo di Zaccagni in gruppo. Mattia continua a puntare alla panchina per la gara di sabato a Torino.

Intanto svolge lavoro individuale, in attesa della ripresa prevista per domani e di un possibile conto alla rovescia verso il rientro. Il capitano non intende arrendersi al dolore.

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