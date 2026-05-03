Juventus-Verona 1-1, i bianconeri frenano a sorpresa

Si è conclusa da pochi istanti la sfida tra Juventus ed Hellas Verona. Rimpianti sicuramente in casa bianconera con gli uomini di Luciano Spalletti che dominano ma non concretizzano, giocando un primo tempo sottotono. Ad aprire ci ha pensato Bowie poi solo Juventus che però non riesce ad andare oltre al pareggio, agguantato da Vlahovic con una punizione. Finisce 1-1 all'Allianz Stadium con la vecchia signora che rischia di compromettere l'obiettivo Champions League.

Il primo tempo

Bianconeri che entrano in campo con un atteggiamento da chi non si sta giocando nulla di importante. Il dominio è della Juventus ma gli attacchi sono sterili. Squillo Bremer che colpisce una traversa per il resto tanti cross ma nessun pericolo concreto. Al minuto 34 il risultato cambia, a sorpresa, quando Bowie porta in vantaggio l'Hellas Verona. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti.

Il secondo tempo

La Juventus deve scendere in campo con un altro piglio e lo fa. I bianconeri mettono in campo subito un'altra aggressività ed un'altra fame. La spinta offensiva è immediata e a pareggiare ci pensa Vlahovic con un calcio di punizione preciso e potente: 1-1. La vecchia signora continua ad attaccare e creare con le occasioni che arrivano per Conceicao, Vlahovic e Boga ma nessuno di loro riesce a cambiare il risultato. L'ultimo squillo arriva da Zhegrova che lascia partire un sinistro potente che si schianta sul palo.