Cremonese-Lazio, i convocati di Sarri: presente Zaccagni, la scelta su Gila
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro la Cremonese
Archiviato il pareggio casalingo contro l'Udinese, la Lazio scenderà in campo nel Monday Night contro la Cremonese, in programma domani pomeriggio alle ore 18:30 allo Stadio Zini di Cremona. A poche ore dall'inizio del match, mister Sarri ha diramato la lista dei convocati.
I convocati di Sarri
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Zaccagni, Ratkov.
OUT Gila
Il difensore spagnolo non risulta presente tra i convocati di Sarri per la trasferta di Cremona: Gila rimarrà nella capitale per tornare al 100% della condizione in vista dell'attesa finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il centrale nella giornata di ieri non ha infatti preso parte all'allenamento, così come Cataldi.
Buone notizie arrivano sul fronte dei recuperi: Marusic, Zaccagni e Taylor sono regolarmente presenti in lista.