Lautaro: "Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia"

Lautaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.

Tutti ci siamo comportanti in modo corretto come vogliamo e come ci dice Chivu. Ancora non è finita perché mancano ancora tre gare da giocare compresa la finale. Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia.