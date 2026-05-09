Lautaro: "Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia"
Lautaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Lautaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.
Le dichiarazioni di Lautaro a Dazn
Tutti ci siamo comportanti in modo corretto come vogliamo e come ci dice Chivu. Ancora non è finita perché mancano ancora tre gare da giocare compresa la finale. Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia.