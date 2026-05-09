Lautaro: "Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia"

Lautaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Lautaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Lazio-Inter.

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Le dichiarazioni di Lautaro a Dazn

Tutti ci siamo comportanti in modo corretto come vogliamo e come ci dice Chivu. Ancora non è finita perché mancano ancora tre gare da giocare compresa la finale. Dobbiamo finire il nostro lavoro anche se siamo già Campioni d’Italia.

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