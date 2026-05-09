Marusic: "Tifosi? Con lo stadio pieno sarà diverso. Mercoledì dovremo essere pronti a tutto"

Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn, LSC e in Mixed Zone al termine dell'incontro Lazio-Inter.

Le dichiarazioni di Marusic a Dazn

Per noi è difficile giocare in questo stadio senza i tifosi, sono troppo importanti per noi. Abbiamo sbagliato totalmente l'approccio, non possiamo entrare così contro i campioni d'Italia. Da questa partita possiamo solo imparare e preparare bene la gara di mercoledì. Nel primo tempo eravamo troppo lunghi, c'era troppo spazio e per loro era facile giocare. Con un uomo in meno abbiamo creato di più e abbiamo visto che possiamo farci sentire.

Contro una squadra così sono i dettagli che fanno la differenza, loro hanno dimostorato che non gli possiamo lasciare nemmeno un metro perché sono troppo forti. Poi con lo stadio pieno sarà totalmente diverso, quest'anno insieme ai nostri tifosi abbiamo dimostrato di poter fare grandi risultati. È stato inaccettabile entrare come abbiamo fatto oggi, lo stadio era vuoto ma non potevamo approcciare così. Spero che con i tifosi andrà meglio e che ci spingeranno

L'intervento di Marusic a LSC

Approccio totalmente sbagliato nel primo tempo, hanno segnato dopo pochi minuti ed era difficile ritornare, nel secondo tempo con uno in meno abbiamo creato di più. Dobbiamo crederci e analizzare cosa abbiamo sbagliato, mercoledì sarà una partita diversa. Tifosi? Speriamo sarà un risultato diverso, con lo stadio pieno sarà diverso, loro sono troppo importanti per noi, dobbiamo essere concentrati e lottare su tutti i palloni, ogni dettaglio fa la differenza, dobbiamo essere pronti a tutto. Oggi l'Inter ha iniziato bene, ci ha messo in difficoltà, eravamo troppo lunghi ma nel secondo tempo abbiamo creato tanto anche se non siamo riusciti a fare gol, dobbiamo crederci tutti insieme di poter fare un grande risultato mercoledì.

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