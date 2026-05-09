Marusic in conferenza: "Approccio inaccettabile e sbagliato. Mercoledì dovremo..."

L'intervento in conferenza stampa dalla Sala Stampa dell'Olimpico del calciatore biancoceleste al termine di Lazio-Inter. Di seguito le sue parole.

Il rosso a Romagnoli? Ho parlato con lui, ma non deve entrare così forte, dispiace anche lui e non può giocare il derby. Cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti.

Approccio sbagliato totalmente, siamo entrati con un atteggiamento sbagliato, non con tanta voglia di vincere, abbiamo giocato troppo facile tra le linee e non abbiamo creato niente nel primo tempo, ma con uno in meno nel secondo tempo abbiamo creato di più. Dobbiamo essere più cattivi, lottare per ogni pallone, sono le partite per cui i piccoli dettagli fanno la differenza: se lasci 2-3 metri fanno male. Dobbiamo analizzare la partita, ma l'atteggiamento sarà diverso.

Dobbiamo credere tutti in insieme per fare grande risultato con i tifosi, che quando sono presenti abbiamo dimostrato di fare grandi risultati. Approccio inaccettabile, ognuno di noi ha pensato che è una partita importante per noi e per i nostri tifosi.

Dovremo essere compatti e lottare per ogni pallone senza lasciare grande spazio. Concentrati e tatticamente perfetti, credere che possiamo creare qualche occasione come nel secondo tempo di oggi e sperare che possiamo vincere questa coppa.