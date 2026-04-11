Serie A, il Cagliari vince la sfida salvezza. Il Torino supera il Verona

Dopo la netta vittoria della Roma ieri sera contro il Pisa, continua il programma di Serie A con le due sfide delle 15.00 del sabato.

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Cagliari-Cremonese 1-0

Alla Unipol Domus di Cagliari va in scena una sfida salvezza importante. Cagliari e Cremonese sono distanti in classifica solo tre punti prima del fischio d'inizio con la squadra di Giampaolo che cerca dunque l'aggancio. La partita è molto tattica, le due squadre provano comunque ad imporre il proprio gioco creando moderati pericoli ad Audero e Caprile. La sliding door della partita è però il gol di Sebastiano Esposito al 63' grazie ad un colpo di testa angolato su assist di Zè Pedro. Come spesso accade in queste partite, la prima squadra che segna vince e così è stato. Pisacane tira un grande sospiro di sollievo portando a +6 sulla zona retrocessione. Si lecca, invece, le ferite la Cremonese attualmente 18° con 27 punti in attesa del Lecce quartultimo.

Torino-Cremonese 2-1

Roberto D'Aversa ha fatto cambiare marcia al Torino rispetto all'esperienza Baroni ed i risultati lo testimoniano. I Granata vincono contro l'Hellas Verona, sempre più destinato alla retrocessione in Serie B. Simeone dopo 6' sblocca la gara, ma il Tori si fa rimontare al 38' dal gol di Bowie. Nella ripresa è Casadei a siglare il gol vittoria per il 2-1 finale. Torino che può dunque sorridere allontanando definitivamente lo spettro Serie B raggiungendo quota 39 punti.