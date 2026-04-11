Milan-Udinese 0-3, a sorpresa Davide surclassa Golia

E' la partita del sabato alle ore 18.00 della 32sima giornata del campionato di serie A. Parliamo di Milan-Udinese allo stadio San Siro di Milano. Due squadre che si trovano in situazioni diverse. I rossoneri vogliono continuare a restare in alto in classifica mantenendo saldo il posto in Champions League. Dall'altra parte i friulani che cercano conferme e giocano in maniera spensierata. Il risultato finale è di quelli inaspettati. Il Milan incassa un'umiliazione per 0-3. Esultano i bianconeri.

La partita

I primi 45 minuti vedono un Milan in palla e un Udinese che gioca un calcio veloce e sfrutta al meglio le occasioni che gli capitano. Al minuto 27 arriva il gol degli ospiti o meglio l'autogol, sugli sviluppi di un'azione offensiva infatti Bartesaghi cerca di liberare l'area da un pericolo ma devia il pallone nella sua porta. 0-1. La reazione del Milan è confusionaria e l'Udinese approfitta: prima la traversa colpita da Davis poi il raddoppio di Ekkelenkamp grazie a un bel cross di Zaniolo. La prima frazione finisce 0-2 per i bianconeri.

Nella ripresa è un Milan d'assalto. Passano 5 minuti e Saelemaekers sfiora il pareggio: bel tiro che Okoye devia sulla traversa. I rossoneri non fanno altro che giocare nella metà campo avversaria ma senza riuscire a concretizzare. A farlo ci pensa l'Udinese. Al 71simo contropiede velocissimo con Atta che firma il 3-0 con un rasoterra chirurgico. Non c'è altro da aggiungere, Milan surclassato dall'Udinese.

Le rispettive classifiche

Sconfitta pesante per il Milan di Allegri con un classifica che potrebbe essere compromessa. Il posto resta il terzo ed i punti 63. Quello che accadrà attorno ai rossoneri lo scopriremo nelle prossime ore. Il Como potrebbe avvicinarsi e il Napoli scappare via.

Pomeriggio di lusso per i friulani. Tre punti a parte, la prestazione dell'Udinese è spettacolare, bel gioco e pragmatismo. I punti adesso sono 43 e la posizione occupata è la decima in classifica.