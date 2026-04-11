ESCLUSIVA| A. Di Chiara: "Fiorentina-Lazio? Fondamentale per i viola. Su Lotito..."
L'ex calciatore ha parlato delle rispettive squadre e della sfida che ci sarà lunedì sera
Alberto Di Chiara getty images via onefootball by Marco Luzzani
Poco più di due giorni e all'Artemio Franchi andrà in scena la sfida Fiorentina-Lazio. Una partita importante, sopratutto per i toscani che devono quanto prima uscire dalla zona retrocessione raccogliendo i punti necessari. Dall'altra parte gli uomini di Sarri che cercano continuità in campionato ma con il pensiero prioritario alla semifinale di coppa Italia. A parlare delle due squadre è stato, in esclusiva ai microfoni di LazioPress, l'ex calciatore Alberto Di Chiara.
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