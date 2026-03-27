Lazio, scossa e risalita: nove punti per credere nella Coppa Italia

La Lazio si è rimessa in moto. Dopo settimane complicate, i biancocelesti hanno ritrovato convinzione, ferocia e cinismo, qualità che hanno permesso di mettere in cascina 9 punti fondamentali. Una risalita forse tardiva per la classifica, ma preziosa in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra ha mostrato segnali chiari di crescita, frutto anche del lavoro di Maurizio Sarri. Il tecnico, nonostante gli infortuni a catena e un mercato che aveva alterato gli equilibri dello spogliatoio, è riuscito a ricompattare il gruppo senza mai smettere di motivarlo. Il punto più basso era stato toccato a Torino, ma da lì è partita la reazione.

Determinante anche l’intervento della società. Prima della sfida con il Sassuolo, il presidente Claudio Lotito ha parlato alla squadra, rassicurandola sul futuro e rilanciando sul piano degli incentivi. Il premio per la Coppa Italia è stato raddoppiato, passando da 2 a 4 milioni lordi, con un ulteriore bonus previsto per il campionato: scatterà alla quinta vittoria consecutiva, da aggiungere alle tre già ottenute.

Un segnale forte, atteso dallo spogliatoio. Zaccagni e compagni avevano bisogno anche della vicinanza del club, e Lotito ha promesso una presenza più costante a Formello.

Ora la Lazio ha ritrovato energia e fiducia. La stagione resta complicata, ma la sensazione è che qualcosa sia cambiato davvero.