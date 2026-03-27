Lazio, il futuro di Sarri passa da Bergamo

La stagione entra nella sua fase decisiva e, per la Lazio, il vero obiettivo resta uno solo: la Coppa Italia. In campionato i margini per l’Europa sono ridotti, ma migliorare il piazzamento resta importante per motivi economici. Il pass per le competizioni europee passa però dalla semifinale di ritorno contro l’Atalanta, in programma il 22 aprile a Bergamo.

Una sfida che vale molto più di una qualificazione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, da quella partita dipenderà anche il futuro della squadra e, soprattutto, quello di Maurizio Sarri. Il rapporto tra il tecnico e Claudio Lotito non è mai stato semplice nel corso della stagione e ogni decisione sarà inevitabilmente legata a risultati, idee e visioni condivise.

A fine anno le parti si incontreranno per fare il punto. Sarri ha ancora due anni di contratto da 2,5 milioni netti a stagione e non ha intenzione di rinunciarvi, a meno di un’offerta allettante o di un progetto tecnico convincente altrove. In caso contrario, la decisione finale spetterà alla società.

Entrambi, però, hanno un obiettivo comune: uscire da questa situazione da vincitori. E per farlo, la strada più diretta porta a Bergamo.