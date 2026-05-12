L'arrivo della Lazio al Quirinale: Mattarella riceve la squadra prima della finale

La Lazio è arrivata al Quirinale dove sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme ai vertici della Lega Serie A, squadra e staff prenderanno parte al tradizionale incontro istituzionale che precede i grandi eventi del calcio italiano.

Un appuntamento simbolico alla vigilia della finale che assegnerà il primo importante trofeo della stagione.

Lazio ricevuta da Mattarella al Quirinale

La visita al Quirinale rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti prima delle finali nazionali. La delegazione biancoceleste incontrerà il Presidente Mattarella in un clima di grande attesa.

Finale vicina: cresce l’attesa in casa Lazio

Dopo il ricevimento ufficiale, la Lazio si concentrerà sulla finale imminente, una sfida che metterà in palio il primo trofeo stagionale.

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