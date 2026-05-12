Piscedda: "La brutta figura di sabato non deve portare scorie. La differenza può farla…"

Ai microfoni di Radio Laziale alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è intervenuto Massimo Piscedda.

La brutta figura di sabato non deve portare scorie. Di solito non le porta, queste sono leggende metropolitane. Finite queste partite devi dimenticarti sia le cose belle che le cose brutte. Sappiamo benissimo che come rosa l'Inter è oggettivamente superiore, ma in una partita secca può succedere di tutto. La Lazio sarà molto diversa da quella di domenica, perché altrimenti ne prende 6.

La differenza può farla Taylor. Si è riposato, e poi è un giocatore che ha una mentalità europea proprio nel modo di giocare. Uno con quelle caratteristiche può emergere anche contro il centrocampo dell'Inter. Tavares è uno che spinge a prescindere da chi ha davanti, non si fa problemi se c'è Dumfries, e questo è positivo. Se si intestardisce a difendere però non è più un valore aggiunto e smette di essere un'arma.