Pepe Reina considera evidente la forza dell’Inter nella corsa scudetto, ma rassicura i tifosi della Lazio sull’impegno di Gattuso. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dice: «Lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà.»

La corsa scudetto secondo Reina

Nel suo giudizio sul campionato c’è spazio anche per le altre squadre: «E il Como continuerà evolversi. Ma anche la Roma, con il calcio di Gasperini è una realtà. Milan e Juventus sono in una di quelle fasi che sembrano interlocutorie. Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro». Reina distingue così la forza dell’Inter dalla situazione delle altre formazioni citate.

Lazio prima, Como quinto: Gattuso e Fabregas

Reina parla anche della classifica e dei due allenatori a cui è legato: «La Lazio è prima, il Como è quinto e su quelle panchine ci sono due miei amici che vedo e sento spesso. Gattuso mi ha segnato umanamente, però anche tatticamente ha proposte che mi hanno convinto.»

Il suo apprezzamento riguarda anche Fabregas: «Fabregas è un innovatore straordinario, che insegue metodi abbaglianti. Diventerà una guida per la categoria.» Sul paragone con Guardiola aggiunge: «Il Guardiola 3.0? Pep ha visto cose che altri non riuscivano a vedere, ha inventato, ha vinto e stravinto, ha conquistato. E Cesc lo ricorda».

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