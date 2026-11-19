La squadra di Gattuso vola sul campo, ma un ostacolo da superare potrebbe essere dettato dalle difficoltà da arginare sul mercato di gennaio.

Depositata la documentazione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio avrebbe depositato tutta la documentazione sui conti al 30 settembre alla commissione, che li sta esaminando e che si pronuncerà su quelle che saranno le possibilità di manovra della Lazio sul mercato.

Si va verso il blocco totale del mercato

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, il costo del lavoro allargato sarebbe peggiorato rispetto al 31 marzo e si andrebbe quindi verso il blocco totale del mercato. Lotito avrebbe poi la possibilità secondo i mezzi consentiti dalle noif, articolo 90, di sbloccare il vincolo e operare liberamente.