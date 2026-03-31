Cardone: "Zaccagni ha fatto una nuova risonanza. Gli esami…"
Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per commentare le ultime notizie di casa Lazio
Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per commentare le ultime notizie di casa Lazio.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Ormai, anche se la società facesse una scelta buona, il tifoso non l’apprezzerebbe. E credo sia legittima, dopo oltre 20 anni, la voglia del tifoso di crescere e sognare; perché quando parliamo di tifo, parliamo di amore, passione. Quindi ci sta il malessere del tifoso laziale. In passato i risultati mitigavano il malessere del tifoso verso questa gestione, oggi non basterebbero neanche i risultati.
Zaccagni?
Gli esami molto attesi di Zaccagni, che ha fatto una nuova risonanza, hanno definito un quadro migliore; da ieri c’è meno pessimismo.
Bosnia-Italia?
L’Italia ha sempre basato le sue vittorie sulla difesa, sui difensori in modo particolare, e Gattuso è preoccupato per questo. Abbiamo una batteria di difensori non all’altezza della storia azzurra. Abbiamo aspettato tutti l’esplosione di Buongiorno ma è ancora in panchina, magari anche per i problemi legati alla pubalgia.