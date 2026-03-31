Cardone: "Zaccagni ha fatto una nuova risonanza. Gli esami…"

Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per commentare le ultime notizie di casa Lazio.

Ormai, anche se la società facesse una scelta buona, il tifoso non l’apprezzerebbe. E credo sia legittima, dopo oltre 20 anni, la voglia del tifoso di crescere e sognare; perché quando parliamo di tifo, parliamo di amore, passione. Quindi ci sta il malessere del tifoso laziale. In passato i risultati mitigavano il malessere del tifoso verso questa gestione, oggi non basterebbero neanche i risultati.