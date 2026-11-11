Lazio, Fabiani: “A gennaio non parte nessuno”. Poi sorprende su Floriani

Nessuno lascerà la Lazio durante il mercato invernale. A garantirlo è il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che chiude così la porta a possibili partenze a gennaio nonostante la crescita del valore della rosa.

Il lavoro sul mercato e quello svolto da Gattuso hanno infatti aumentato in maniera esponenziale il valore dei giocatori della Lazio capolista della Serie A. Una situazione che potrebbe inevitabilmente attirare l’attenzione di altri club.

Fabiani, però, non sembra avere alcun dubbio sulle intenzioni della società. E quando gli viene chiesto di scegliere, tra Frattesi, Tavares, Taylor, Belahyane, Noslin e Isaksen, il colpo del quale va maggiormente fiero, il ds sorprende indicando un altro nome: Floriani.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Lazio ha affrontato entrambi gli argomenti nel corso dell’intervista concessa al quotidiano.

Fabiani blinda il mercato della Lazio: “A gennaio non andrà via nessuno”

La crescita della rosa biancoceleste potrebbe aumentare inevitabilmente l’interesse nei confronti dei calciatori della Lazio. Fabiani riconosce quanto sia aumentato il loro valore, ma esclude possibili “scippi” durante la prossima finestra di mercato.

“Che adesso i giocatori valgano molti di più è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire”.

Parole nette da parte del direttore sportivo. La Lazio, dunque, secondo quanto garantito da Fabiani, non perderà nessuno dei suoi giocatori durante il mercato di gennaio.

Da Frattesi e Taylor a Floriani: Fabiani indica il suo orgoglio alla Lazio

A Fabiani vengono poi sottoposti diversi nomi: Frattesi, Tavares, Taylor, Belahyane, Noslin e Isaksen. La domanda è semplice: di quale colpo va più fiero?

Il direttore sportivo parte però da un’esperienza precedente alla Lazio: “Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù”.

Quando il discorso si sposta specificamente sulla Lazio, la scelta ricade invece su Floriani.

“Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è”.

Una risposta significativa, soprattutto considerando i nomi proposti nella domanda. Fabiani non sceglie uno degli acquisti indicati, ma punta su un giocatore cresciuto dalla Lazio e nel quale, come sottolineato dallo stesso direttore sportivo, il club aveva deciso di credere.