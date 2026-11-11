Che fine ha fatto Hysaj? Retroscena di mercato e futuro ancora in bilico

Tra i giocatori biancocelesti finiti svincolati al termine della passata stagione c’è anche Elseid Hysaj. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il terzino albanese, dopo l'esperienza nella Capitale, non è ancora riuscito a trovare una sistemazione, pur rimanendo un punto fermo della propria Nazionale. Attualmente l'ex difensore della Lazio si mantiene in forma allenandosi presso il centro sportivo di Monteboro insieme alla Primavera dell'Empoli.

Le piste sfumate in Serie A

L'esterno trentaduenne ha avuto diverse opportunità per rimanere nel massimo campionato italiano, ma nessuna trattativa è andata a buon fine. A fine mercato estivo ci ha provato concretamente il Lecce, rinunciando poi all'affare a causa delle pretese d'ingaggio del calciatore, non in linea con i parametri della società salentina. Successivamente è stato il Bologna a valutare l'albanese per rimpiazzare l'infortunato Holm, ma i rossoblù hanno infine preferito virare su Darmian una volta superati i dubbi di natura fisica su quest'ultimo.

I sondaggi dall'estero e la preferenza per l'Europa

Di recente sono arrivate manifestazioni d'interesse anche dagli Emirati Arabi, ma la destinazione mediorientale non rappresenta al momento la priorità di Hysaj, che punta a rimanere nel calcio europeo. Nell'attesa che si presenti l'occasione giusta per firmare un nuovo contratto, il difensore prosegue il suo lavoro sul campo per farsi trovare pronto alla chiamata.