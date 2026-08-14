Le cessioni: questione Romagnoli ferma, Lazzari sta piacendo a Gattuso

Fare cassa è una necessità per la Lazio, la questione Romagnoli è ancora in stand-by. I calciatori cedibili sono Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Tavares e Belahyane.

Cancellieri: contratto in scadenza nel 2027

Alcune squadre di Serie A e Premier League si sono interessate a Cancellieri, ma nonostante i diversi sondaggi non c'è stata nessuna proposta capace di convincere la Lazio. Tuttavia, è necessario trovare una soluzione, siccome il contratto in scadenza del calciatore è nel 2027, e molti altri giocatori hanno lo stesso problema. Pellegrini è stato seguito in Italia ed era stato, nelle scorse settimane, sotto i radar del Deportivo La Coruña. Lazzari, invece, sta piacendo a Gattuso in queste prime settimane di lavoro.

Mercato estero

Per Belahyane ci sono stati dei sondaggi dalla Turchia, ma non si sono trasformati ancora in qualcosa di concreto. Nuno Tavares aveva suscitato l'interesse del Porto a metà luglio, ma il giocatore non era affascinato dall'idea di tornare subito nel proprio Paese. Anche il Besiktas aveva valutato il suo profilo, poi però ha scelto la pista Quattara.

Sana Fernandes alla Juve Stavia

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è ufficiale il trasferimento di Sana Fernandes alla Juve Stabia. L'operazione si basa sul diritto di riscatto tra un anno fissato a 1.2 milioni. La Lazio ha mantenuto un'opzione per il controriscatto del giocatore a 1.5 milioni. Sana aveva già giocato in prestito la stagione 2024/2025 in Olanda, con il Nac Breda aveva collezionato un gol in 16 presenze tra l’Eredivisie e la coppa nazionale.