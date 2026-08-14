Frattesi: atteso in mattina a Fiumicino, fissate per oggi le visite mediche

Sta arrivando un rinforzo per Gattuso, oggi Frattesi sosterrà le visite mediche per la Lazio, dopo aver completato ieri lo scambio dei documenti. È stata cruciale, per la riuscita dell'operazione, la volontà del centrocampista: la formula è un prestito a un milione con obbligo di riscatto a 14 a determinate condizioni: 25 presenze oppure il raggiungimento del decimo posto in Campionato. Dopo tre stagioni, Frattesi lascerà il club nerazzurro, che lo aveva pagato, nel 2023, 40 milioni di euro. È un ritorno alla Lazio per il giocatore, cresciuto nel vivaio biancoceleste.

In mattinata lo sbarco a Fiumicino

Frattesi è atteso a Fiumicino in mattinata e, dopo aver effettuato i controlli necessari, sottoscriverà il contratto. L'inter ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita: incasserà il 50% della plusvalenza sull'eventuale cessione del giocatore. Come riportato dall'edizione odierna del Il Corriere dello Sport, il nuovo arrivato potrebbe avanzare sulla trequarti in caso di passaggio al 4-2-3-1.

Frattesi e Rino insieme in Nazionale

Frattesi ritroverà Gattuso, con cui era stato insieme in Nazionale per un totale di cinque presenze, compresi i 35 minuti in cui il giocatore è sceso in campo nella finale playoff di Zenica. In totale con la maglia azzura ha realizzato 8 reti in 34 gare. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, alla Lazio ritroverà la continuità che cercava, anche se l'Inter inizialmente avrebbe preferito cederlo in Premier League, precisamente al NewCastle, per monetizzare. Frattesi, dopo 82 presenze con l'Inter, è ormai ad un passo da firmare il contratto con il suo nuovo club.