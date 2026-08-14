Il sondaggio per Icardi: un ostacolo è rappresentato dalle alte richieste di ingaggio

Il sondaggio per Icardi, svincolato dal Galatasaray

Da tempo, Gattuso aspetta un'attaccante. L'idea è quella di un titolare che garantisce gol e peso offensivo. I contatti con Ivanovic non hanno avuto dei riscontri positivi, il centravanti ha scelto infatti il Lens, club che sarà impegnato in Champions League. Tra i possibili nomi, nella lista si inserisce anche quello di Icardi: per l'argentino c'è stato un sondaggio, è svincolato dal Galatasaray, ma per ora non c'è una vera e propria trattativa. La Lazio ha chiesto delle informazioni, non ha ricevuto un sì, ma neanche il rifiuto che l'ex Inter ha espresso davanti ad altre offerte, tra le quali l'Olympiakos. Intanto il suo entourage lo ha proposto a diversi club e ha ricevuto richieste da Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico. Alcune porte rimangono aperte, compresa la Lazio.

L'ostacolo

Sicuramente, le alte richieste di ingaggio dell'argentino rappresentano un ostacolo per la Lazio, e dovrebbero subire un ridimensionamento. Tuttavia, il sondaggio per Icardi, secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, potrebbe servire a mettere pressione alle società con cui Fabiani sta trattando. Per l'attacco la prima pista percorribile sembra essere quella di Pinamonti, siccome c'è anche la volontà del calciatore di continuare la sua carriera alla Lazio. Per lui sono stati proposti 3 milioni per il prestito e 12 per il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni legate alle prestazioni del giocatore. L'attaccante ha proposto di prolungare il proprio contratto di un anno, per rendere possibile il trasferimento alla Lazio.

L'ipotesi Lucca

È stato seguito anche Lucca, il calciatore rimane una pista secondaria. Bisogna sopratutto aspettare le mosse del Napoli. Un'eventuale arrivo di Gabriel Jesus, o di un altro attaccante, potrebbe liberare Lucca e la Lazio potrebbe iniziare le trattive con l'attaccante del Napoli, seguito dallo stesso agente di Frattesi e Pinamonti: Giuseppe Riso.

Rimane incerto il futuro di Ratkov

Ratkov ha rifiutato il Southampton, i piani attuali prevedono l'arrivo di un'attaccante titolare. Al serbo spetterebbe il ruolo di vice, ma se dovesse arrivare un'offerta importante si potrebbe pensare addirittura all'arrivo di due centravanti, siccome Dia non è considerato da Gattuso un vero sostituto per quel ruolo.