Torino-Lazio: svelato l'arbitro, i precedenti sorridono ai biancocelesti
Ufficializzata la terna e il VAR per la sfida del weekend: tutti i dettagli sulla designazione e il bilancio con il fischietto scelto.
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Torino e Lazio si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato 28 novembre alle ore 18:00, nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. L'AIA ha reso nota la squadra arbitrale scelta per dirigere l'incontro.
Designazione arbitrale
Arbitro: CHIFFI
Primo assistente: CECCONI
Secondo assistente: LORICIERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
Precedenti di Chiffi con la Lazio
I biancocelesti sorridono per i precedenti con Daniele Chiffi della sezione di Padova: nei 15 incroci ufficiali in cui il fischietto veneto ha diretto la Lazio, il bilancio è nettamente favorevole con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.