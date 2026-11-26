Torino e Lazio si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato 28 novembre alle ore 18:00, nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. L'AIA ha reso nota la squadra arbitrale scelta per dirigere l'incontro.

Designazione arbitrale

Arbitro: CHIFFI

Primo assistente: CECCONI

Secondo assistente: LORICIERO

IV: MANGANIELLO

VAR: FABBRI

AVAR: PEZZUTO

Precedenti di Chiffi con la Lazio

I biancocelesti sorridono per i precedenti con Daniele Chiffi della sezione di Padova: nei 15 incroci ufficiali in cui il fischietto veneto ha diretto la Lazio, il bilancio è nettamente favorevole con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.