Settore giovanile Lazio: prevista per oggi la firma di Landi e Bagordo

Si arricchisce il vivaio della Lazio

Sono in via d'arrivo alla Lazio due giovani: Jacopo Landi, il talento classe 2009, e Cristian Bagordo, centrocampista classe 2008.

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, l'Empoli dovrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita, è stato quindi raggiunto l'accordo tra Landi e la Lazio.

Firma in programma per oggi

La firma dei calciatori è prevista per oggi, per entrambi è stato fissato un contratto triennale.

Jacopo Landi lascia l'Empoli con un grande risultato calcistico, per un totale di 15 reti e 6 assist. A ricordarlo, però è la sua doppietta che decise lo scudetto contro la Juventus. Il suo percorso calcistico è stato arricchito con la vittoria del titolo Europeo, raggiunto con l'Italia Under 17. La Lazio lo aveva già preso in considerazione dopo la stagione dello Scudetto e dell'Europeo. Una delle caratteristiche fondamentali dell'esterno classe 2009, è riuscire a non perdere lucidità nelle gare decisive. Con i biancocelesti dovrà quindi dimostrare continuità e determinazione per crescere ancora e collezionare risultati positivi.