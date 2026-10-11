Zaccagni: "È stata una grande emozione raggiungere questo traguardo..."

"Dobbiamo migliorare a restare in partita perché in Serie A può succedere di tutto..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

L'intervista di Zaccagni post partita

Dopo la partita, Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il calciatore ha raggiunto proprio contro il Monza le 200 presenze con la Lazio.

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Le sue parole

È stata una grande emozione raggiungere questo traguardo, ho fatto un bel percorso con questa maglia. È un punto di partenza, c'è entusiasmo e siamo contenti. Dobbiamo migliorare a restare in partita perché in Serie A può succedere di tutto. Il nostro top vuol dire migliorare le nostre prestazioni partita dopo partita, questo è il nostro obiettivo. 

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