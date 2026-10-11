Juric: "Per la prima volta da quando sono a Monza non mi è piaciuto niente..."

Juric, allenatore del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro la Lazio.

È stato un primo tempo bruttissimo, per la prima volta da quando sono a Monza non mi è piaciuto niente. Il secondo tempo dimostra che si può fare meglio, non siamo riusciti a concretizzare. Il primo tempo veramente non mi è piaciuto per niente. Nessun giocatore ha fatto bene il primo tempo, siamo stati fragili, non siamo riusciti ad incidere. Quelli che sono entrati al secondo tempo hanno fatto molto bene. Pensavamo oggi di mettere più qualità in avanti, abbiamo sbagliato clamorosamente, abbiamo perso le caratteristiche che ci hanno permesso di giocare bene tutte queste partite. Volevo alzare il livello del gioco, della qualità ma oggi non è stata giornata.