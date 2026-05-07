"Giovani, sport e prevenzione della violenza", presente al convegno anche Ivan Provedel

In programma l'8 maggio alle ore 15:00 nella sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati andrà in scena il convegno sull'importanza dello sport come strumento di educazione “Giovani, sport e prevenzione della violenza: modelli integrati tra istituzioni e società civile", organizzato dalla Fondazione Puzzilli.

I presenti

Tra i relatori saranno presenti varie figure tra cui: l'Onorevole Martina Semensato (Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere), l'On. Federico Rocca (Consigliere di Roma Capitale e membro Commissione Sport) la Dott.ssa Francesca Luchi (Psicologa e Sessuologa), l' Avv. Daniele Bocciolini (Avvocato penalista e Cassazionista); Luigi Busà (Campione Olimpico di Karate- Oro nelle Olimpiadi di Tokio 2022), Emanuele Bruno (Campione Europeo di Judo e Fondatore J Self-defense “Donna Forte”), Filippo Volandri (Capitano di Coppa Davis - italiano della squadra italiana della Coppa Davis), Elisa Di Francisca (Campionessa di scherma nell’arma del fioretto), Padre Vittorio Trani (Cappellano Regina Coeli), Riccardo Torquati (Presidente Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e Fisioterapista Arbitri Serie A).

Tra i presenti spicca anche il nome di un biancoceleste: anche il portiere della Lazio Ivan Provedel parteciperà al convegno in programma domani.