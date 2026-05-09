Sarri: "Oggi è stato umiliante nel nostro stadio sentire solo il tifo dell’Inter. Finale?..."
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Lazio-Inter
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Lazio-Inter.
Le dichiarazioni di Sarri a Dazn
Abbiamo fatto un approccio alla gara molle, eravamo passivi in fase difensiva e offensiva. Approccio alla gara bruttissimo, considerando poi la reazione nel secondo tempo penso che sia un aspetto più mentale che fisico.
Non deve restare niente della gara di oggi. L’Inter non ha fatto niente di eccezionale, ha fatto una gara normalissima e mi pare che non abbiamo neanche spinto al massimo. Non possiamo avere un approccio così contro una squadra più forte di noi, dobbiamo essere cattivi, attaccare gli spazi in fase offensiva, lo abbiamo fatto in inferiorità numerica e infatti ci siamo presentati davanti al portiere in tre-quattro occasioni. La gara di oggi è più colpa nostra che merito degli avversari che pure sono più forti di noi.
Settimo posto? Noi sapevamo di avere poche possibilità di agganciare l’Atalanta ma qualcuna c’era, poi se mi chiedi se ci credevamo da quello che ho visto in campo ti dico di no.
Mercoledì speriamo che sia tutta un’altra gara vista la presenza dei nostri tifosi. Oggi è stato umiliante nel nostro stadio sentire solo il tifo dell’Inter.
Le dichiarazioni di Sarri a LSC
Partiamo dal presupposto che tecnicamente l’Inter è più forte di noi, ma con l’approccio del primo tempo avremmo preso gol da chiunque. Eravamo molli e scarichi dal punto di vista nervoso, fase difensiva passiva. Abbiamo iniziato meglio nel secondo tempo, poi quando siamo rimasti inizio inferiorità avevamo cinque palle gol. Non si pu prendere gol così, è troppo facile per gli avversari. Penso che il problema sia stato più mentale che fisico.
Oggi sentire solo i tifosi dell’Inter è stata un’umiliazione. Non è stato simpatico nel nostro stadio, ma per trasportare il nostro pubblico serve un approccio diverso.
Zaccagni ha una risonanza negativa, solo una fortissima contusione. Si spera di recuperarlo, Cataldi non si sta ancora allenando con noi. Dovrebbe cominciare domani mattina, poi vediamo