La moviola di Lazio-Inter: Abisso impreciso, ma il Var non sbaglia sul rosso a Romagnoli

Termina 0-3 l'antipasto di Coppa Italia tra Lazio e Inter all'Olimpico di Roma. Una sfida che anticipa l'atteso atto finale del prossimo 13 maggio, e che inevitabilmente aumenta le preoccupazioni dei tifosi biancocelesti dopo soprattutto la prestazione sottotono e insufficiente della squadra guidata da Sarri.

La gestione dei cartellini in Lazio-Inter

Coadiuvato dagli assistenti Fontani e Biffi, con Sacchi IV uomo, e con Meraviglia al VAR e Massa all'AVAR, il fischietto di Palermo ha ammonito nel corso del match tra Lazio e Inter: al 48' Pellegrini; al 59' rosso a Romagnoli;

I casi di moviola nel primo tempo

Un primo tempo dai ritmi molto bassi all'Olimpico: tutto molto semplice per l'Inter, che va in vantaggio prima con Lautaro Martinez a soli 6 minuti dall'inizio, poi al 36' con Sucic. I neo campioni d'Italia trovano davanti una Lazio sottotono, passiva e ai limiti del soporifero, in cui Abisso viene chiamato in causa in poche occasioni: diversi sono i falli fischiati, ma nessun cartellino giallo estratto.

L'episodio più discusso è il tocco di braccio di Mario Gila nell'area di rigore biancoceleste: un tocco di mano al limite dato che il braccio era attaccato al corpo e non così evidente da poter essere considerato un fallo e fischiare un rigore a favore degli ospiti.

Il secondo tempo

Cartellino giallo per Pellegrini

Dopo solo tre minuti dalla ripresa, Luca Pellegrini è il primo giocatore del match a rimediare un'ammonizione: il terzino in ritardo commette fallo su Bisseck e riceve la prima sanzione della sfida

Romagnoli espulso

Pesantissimo intervento di Romagnoli su Bonny, tocco sul polpaccio in ritardo sul numero 14. Un durissimo fallo che obbliga il difensore a saltare il derby contro la Roma. Un'ingenuità che costa carissimo a Sarri e al centrale laziale.

Cartellino rosso corretto da parte di Abisso, che prima sanziona solo con il giallo Romagnoli, ma poco dopo viene richiamato dal Var e cambia la decisione di campo: fallo troppo grave con la gamba alta sopra alla tibia di Bonny.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Sanzione per Noslin

Ammonito l'olandese per proteste: Noslin e compagni volevano l'angolo, evidente il tocco di Martinez, ma il direttore di gara fischia invece dalla rimessa dal fondo. La squadra circa l'arbitro per protestare la scelta, ma il fischietto di Palermo decide di ammonire l'attaccante biancoceleste. Erroraccio di Abisso.

Giallo per Mkhitaryan

All'85' Mkhitaryan è il primo nerazzurro a ricevere una sanzione.

La direzione arbitrale di Abisso

Voto: 5,5

Direzione non perfetta, con qualche sbavatura che però non ha inciso sul risultato: il divario in campo è evidente e la Lazio, senza particolari motivazioni, ha disputato una gara spenta e davvero poco brillante. Corretta, purtroppo, l'espulsione a Romagnoli, ma rivista da Abisso solo dopo il richiamo del Var. Nessun errore grave, ma la prova resta insufficiente.