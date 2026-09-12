Circa 1.000 tifosi laziali presenti davanti ai cancelli di Formello

La protesta dei tifosi laziali continua. La Lazio affronterà alle 18:00 il Milan di Amorim allo stadio Olimpico e, siccome la partita si giocherà in casa, la decisione del gruppo organizzato della Lazio è sempre la stessa: disertare lo stadio in casa. Nonostante questo, i tifosi laziali faranno sentire il proprio sostegno in vista del match di Campionato. Infatti con un comunicato ufficiale, uscito ieri su Matchday Lazio, è stato organizzato un raduno a Formello, il centro sportivo biancoceleste. I tifosi laziali accompagneranno la squadra dal campo di allenamento fino a Ponte Milvio con moto e scooter.

Rovella, tra autografi e foto

Ai cancelli di Formello sono presenti numerosi tifosi della Lazio. Nicolò Rovella, questa mattina, si è fermato con i tifosi laziali per scattare foto e firmare degli autografi.

1000 tifosi biancocelesti

I tifosi della Lazio si sono radunati a Formello prima della partita. L'appuntamento era stato dato alle ore 15:00 davanti ai cancelli del centro sportivo. Secondo quanto raccolto da Radio Laziale, fino ad ora sono circa 1.000 i tifosi presenti ad accompagnare la squadra fino a Ponte Milvio.

“La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister, LONTANI DALL'OLIMPICO…”