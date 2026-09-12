Lo spettacolo dei tifosi laziali, tra moto e scooter si parte da Formello
Il bus è partito da Formello con accanto i tifosi laziali, pronti ad accompagnare con moto e scooter il mister e la squadra
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Lo spettacolo dei tifosi della Lazio
È un vero e proprio “atto d'amore". Numerosissimi ai cancelli di Formello, i tifosi biancocelesti hanno aspettato il bus della Lazio per accompagnarlo fino a Ponte Milvio.
Il bus è partito da Formello con accanto i tifosi laziali, pronti ad accompagnare con moto e scooter il mister e la squadra, per manifestare il proprio supporto in vista della partita di stasera.
Ancora una volta, lo spettacolo dei tifosi della Lazio. Una passione e un'amore infinito.