Lo spettacolo dei tifosi laziali, tra moto e scooter si parte da Formello

Il bus è partito da Formello con accanto i tifosi laziali, pronti ad accompagnare con moto e scooter il mister e la squadra

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Lo spettacolo dei tifosi della Lazio 

È un vero e proprio “atto d'amore". Numerosissimi ai cancelli di Formello, i tifosi biancocelesti hanno aspettato il bus della Lazio per accompagnarlo fino a Ponte Milvio. 

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Il bus è partito da Formello con accanto i tifosi laziali, pronti ad accompagnare con moto e scooter il mister e la squadra, per manifestare il proprio supporto in vista della partita di stasera. 

Ancora una volta, lo spettacolo dei tifosi della Lazio. Una passione e un'amore infinito. 

Le immagini 

Circa 1.000 tifosi laziali presenti davanti ai cancelli di Formello
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