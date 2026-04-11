Dubbi per Dele-Bashiru: le condizioni. Occasione da titolare per Basic

Dubbi sulle condizioni di Dele-Bashiru: l'affaticamento del nigeriano potrebbe costringere Sarri a puntare su Basic

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Dopo lo stop di Daniel Maldini, Sarri dovrà fare i conti con le condizioni di Dele-Bashiru. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il nigeriano è infatti alle prese con un affaticamento ed è fermo da mercoledì, tuttavia, già nella giornata di oggi è atteso in gruppo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Da due giorni è assente a Formello, ma, in attesa di capire se possa recuperare per il Monday Night al Franchi, Basic resta in preallarme

Basic punta alla titolarità dopo due mesi

La notizia positiva in casa Lazio è proprio il recupero del croato, che potrebbe tornare in campo dopo due mesi di assenza, anche se non nel suo ruolo naturale. Basic potrebbe infatti prendere il posto del nigeriano e venir schierato da mezzala sinistra, data l'intoccabilità del ruolo di Taylor a destra.

 

Esclusiva| Alessandro Paci: "Fiorentina-Lazio? Vedo un pareggio"
Rebus sulle fasce, Sarri studia le rotazioni: chance per Pellegrini e Lazzari