Dubbi per Dele-Bashiru: le condizioni. Occasione da titolare per Basic

Dopo lo stop di Daniel Maldini, Sarri dovrà fare i conti con le condizioni di Dele-Bashiru. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il nigeriano è infatti alle prese con un affaticamento ed è fermo da mercoledì, tuttavia, già nella giornata di oggi è atteso in gruppo.

Da due giorni è assente a Formello, ma, in attesa di capire se possa recuperare per il Monday Night al Franchi, Basic resta in preallarme.

Basic punta alla titolarità dopo due mesi

La notizia positiva in casa Lazio è proprio il recupero del croato, che potrebbe tornare in campo dopo due mesi di assenza, anche se non nel suo ruolo naturale. Basic potrebbe infatti prendere il posto del nigeriano e venir schierato da mezzala sinistra, data l'intoccabilità del ruolo di Taylor a destra.