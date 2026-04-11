Rebus sulle fasce, Sarri studia le rotazioni: chance per Pellegrini e Lazzari

Se da un lato Sarri dovrà fare i conti con una nuova emergenza a centrocampo dopo il recente stop di Dele-Bashiru, dall’altro può invece contare sul recupero completo di Luca Pellegrini, che in occasione della trasferta di Firenze si candida per una maglia da titolare.

Tavares verso il riposo

L’esterno laziale, secondo Il Messaggero, potrebbe far rifiatare Nuno Tavares, che ha ricoperto nelle ultime 11 partite consecutive il ruolo da titolare e potrebbe essere messo così a riposo in vista dell’attesa sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Occasione da titolare per Lazzari

L’eventuale cambio sulla fascia sinistra difensiva aprirebbe anche la possibilità di vedere un cambio su quella destra: Sarri potrebbe infatti pensare di schierare titolare Manuel Lazzari contro la squadra di Vanoli, al netto dei segnali incoraggianti a gara in corso contro il Parma, una possibilità che permetterebbe di far riposare anche uno stremato Marusic.

Un’opportunità per l’ex SPAL di tornare titolare, soprattutto nel caso in cui il portoghese dovesse partire dalla panchina: Lazzari e Tavares, secondo il tecnico biancoceleste, non possono giocare insieme. Per creare equilibrio sulle fasce, è necessario un esterno più offensivo e che spinga maggiormente, e uno più equilibrato nella fase di contenimento.

Per questo motivo, la possibile presenza di Pellegrini dal 1' potrebbe aprire un'importante occasione anche per Lazzari.