Esclusiva| Alessandro Paci: "Fiorentina-Lazio? Vedo un pareggio"

Poco più di 48 ore e i riflettori dello stadio Artemio Franchi di Firenze si accenderanno per ospitare Fiorentina-Lazio, sfida valida per la 32sima giornata del campionato di Serie A. Due squadre che stanno vivendo una stagione delicata e complessa per svariati motivi. I viola arrivano dal pesante ko europeo contro il Crystal Palace mentre i capitolini cercano di recuperare la forma dopo un pareggio, con prestazione opaca, contro il Parma. E' intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress, l'attore comico nonchè grande tifoso viola, Alessandro Paci. Nonostante la preparazione serrata per il suo tour teatrale Non Solo Barzellette, il comico non perde nemmeno un momento della sua amata Fiorentina.

Nella pagina successiva l'intervista ad Alessandro Paci